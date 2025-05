Torre Pedrera Falcons trionfano 3-1 contro Modena Baseball in gara 1

MODENA BASEBALL 1 TORRE PEDRERA FALCONS 3

FALCONS: Greco (Di Carlo) ed (0/4), Montanari 1b (1/4), Magnani es (0/4), Mazzone 3b (2/4), Giovannini dh (0/3), Cianci 2b (1/3), Albini (Giardini, Spezi) r (1/3), Giovanelli ec (2/3), Carlini ss (1/4). MODENA: Martinez es (0/4), Vasquez ss (1/3), Guevara ec (3/4), Russo ed (0/4), Pompilio 1b (0/4), Ferri 3b (1/3), Angelotti dh (1/4), Lambertini r (1/4), Cirilli 2b (0/2).

Successione – Falcons: 000 001 002 = 3 bv 8 e 1. Modena: 100 000 000 = 1 bv 7 e 0

Lanciatori: Ioli (i) rl 7, bvc 6, bb 1, so 6, pgl 0; Ravegnani (W) rl 2, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0; Infante (L) rl 8.1, bvc 8, bb 1, so 10, pgl 3; Campanella (r) rl 0.2, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0.

Note: doppio di Guevara.

Splendida prova dei Torre Pedrera Falcons, che sbancano 3-1 il diamante di Modena e portano a casa un successo di valore contro un top team del girone E. I padroni di casa fanno subito la voce grossa e vanno 1-0 al 1° grazie al singolo di Guevara, a un errore della difesa e a un lancio pazzo di Nicolò Ioli. Al di là di questo avvio, il lanciatore partente riminese lancia sette ottimi inning e concede le briciole ai battitori di casa. I Falcons faticano per cinque riprese sui lanci di Infante ma al 6° passano, con l’1-1 firmato da una volata di sacrificio di Giovannini.

C’è grande equilibrio, spezzato al 9° da Torre Pedrera con la base ball conquistata da Albini e il singolo di Giovanelli. La valida del Carlini vale il 2-1, la volata di Di Carlo il 3-1. Il vantaggio è protetto alla grande nella parte bassa del 9° da Ravegnani, che elimina al piatto Lambertini per l’ultimo out ed è lanciatore vincente. Per Torre Pedrera dunque un successo di prestigio in gara 1.