Toscana Tour, il primo podio è tutto azzurro. Chiaudani e Garofalo sono le vere star

di Sonia Fardelli

Il Toscana Tour è entrato nel vivo con gare con ostacoli sempre più alti per i concorrenti in arrivo da ben trenta nazioni, che ieri hanno dato vita a percorsi entusiasmanti.

La categoria più alta la 145 ha visto un podio tutto italiano. In prima posizione il cavaliere italiano Natale Chiaudani in sella a Cintender, che si è mostrato in grande forma e capace ancora di mettere in riga gli avversari con la sua indiscussa classe.

In seconda posizione Antonio Maria Garofalo su Conquestador e in terza posizione il giovane e promettente carabiniere Giacomo Casadei con Tamis.

Quarta posizione per Wolfgang Puschak in difesa dei colori della Germania e in quinta posizione di nuovo un italiano, il carabiniere Filippo Marco Bologni in sella a Boomber.

Decima posizione per il cavaliere senese Andrea Franchi in sella a Cascol Z. Una gara avvincente e veloce che ha visto tanti percorsi netti senza errori sugli ostacoli.

La prima grande sfida di questa 18esima edizione del Toscana Tour.

Anche la categoria 135 ha visto di nuovo i cavalieri italiani fare la parte del leone con un podio tutto tricolore. Primo posto per Matteo Bonagura con S.M. Vigomie, secondo posto per Federico Ciriesi con Love Day 2 e terza posizione per Massimo Pacciani in sella a Cornacchio L.

Quarto posto ne per la Germania con Jorne Sprehe con Stafina 2 e in quinta posizione di nuovo un italiano, il cavaliere Vincenzo Carlino in sella a Z7 Caretina. Ancora i colori della bandiera italiana sull’intero podio della 130. In prima posizione Cherie Delphi Maquignaz in sella a Diplomat, secondo Vincenzo Carlino con Cyranò e in terza posizione di nuovo Natale Chiaudani questa volta in premiazione con Amir Z.

Quarta posizione a pari merito per il francese Lucas Legate e per l’italiano Gabriel Zagni Minucci.

Tra i vip di questa 18esima edizione del Toscana Tour è sceso ieri in lizza Andrea Riffeser Monti editore del gruppo QN Quotidiano Nazionale e presidente della Fieg, che in sella a Light Blue ha chiuso la gara in 19esima posizione con il netto sugli ostacoli.

A pieni giri anche il Pony Tour. La 120 è stata vinta dalla giovane amazzone Carolina Fenocchio in sella a Bout’ Chou de La Lande. Il resto del podio se l’è preso Victoria Scherbakov per la Svizzera con due diversi pony: Ken Van Orchid e Coolys Avm Cosmo.

Spettacolo nella stessa competizione anche nelle categorie riservate ai giovani cavalli di cinque, sei e sette anni.