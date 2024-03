Toscana Tour, tutti in sella. Gare top fino a metà aprile

di Sonia Fardelli

capitale dell’equitazione per cinque settimane con in lizza i migliori cavalieri a livello mondiale. Al via domani la 18esima edizione di Toscana Tour. Quest’anno le gare sono state divise in due periodi: il Toscana Tour 1, dal 7 al 17 marzo e il Toscana Tour 2, dal 26 al 31 marzo e dal 2 al 14 di aprile. Oltre duemila cavalieri e amazzoni provenienti da trenta nazioni del globo si contenderanno un montepremi totale di 900mila. "Toscana Tour si conferma come il concorso più amato dai cavalieri di tutto il mondo - commentano gli show directors Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini – La tappa è d’obbligo per gli atleti che devono preparare la stagione estiva su campi gara di livello. Equestrian Centre tra marzo e aprile si trasformerà in un piccolo villaggio olimpico, frequentato da campioni dello sport e personalità del jet set nazionale e internazionale". Sono attesi i migliori atleti del jumping mondiale. Tra questi non mancheranno i vincitori delle scorse edizioni come il brasiliano Marlon Modolo Zanotelli, due volte medaglia d’oro ai Giochi Panamericani e la tedesca Jorne Sprehe. Ci sarà anche lo svizzero Alain Jufer, l’amazzone olandese Lisa Nooren, figlia del leggendario Henk (atleta olimpionico, trainer e chef d’equipe di fama mondiale) e la svedese Emma Emanuelsson.

Tra gli azzurri i protagonisti più attesi sono l’aviere Giampiero Garofalo, campione italiano in carica, il carabiniere Bruno Chimirri, vincitore di due GP nel 2018, i fratelli Federico e Francesca Ciriesi della Polizia di Stato, l’astro nascente dell’Arma Giacomo Casadei, il talento in forza all’Esercito Alberto Zorzi, Nico Lupino anche lui dell’Esercito, il carabiniere Filippo Bologni e il giovane Neri Pieraccini. Ormai di casa Gianni Govoni, primo nell’albo d’oro del Toscana Tour con 7 Gran Premi vinti. Tanti anche i vip di questo mondo, come i fratelli Guido ed Emanuele Grimaldi, armatori della compagnia di navigazione Grimaldi Lines, il magnate Oleksandr Romanovych Onyshchenko, atleta olimpico già membro del Parlamento ucraino e attivo nell’industria del gas, e Andrea Riffeser Monti editore del gruppo QN Quotidiano Nazionale e presidente della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali).