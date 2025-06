Toscani, Canottieri d’oro. Sono sei i titoli regionali

Il lago di Chiusi ha ospitato una edizione affollata dei campionati toscani: evento di grande qualità avendo fatto da apripista per gli impegni nazionali e internazionali che si susseguiranno per tutta l’estate. Fra le società ai vertici del medagliere (ri)troviamo la Canottieri Firenze del presidente Michele Nannelli e del direttore tecnico Luigi De Lucia che ha vinto sei ori brillando nelle varie specialità e in tutte le categorie, in particolare quelle giovanili che rappresentano da sempre il fiore all’occhiello del circolo biancorosso.

La barca ammiraglia maschile si è aggiudicata ben due titoli toscani: under 17 e under 19. L’otto under 17, con Pellegrino, Baldi, Zanobini, Fineschi, Papetti, Targioni, Pezzano, Rabah e timoniere Innocenti; l’under 19, invece, oltre agli stessi Baldi, Pellegrino, Zanobini, Fineschi, Papetti e Rabah (questa volta al timone), con a bordo Pagliaro e Giovanni Paoli: il più esperto e vincente del gruppo che nel giro di tre sole stagioni ha collezionato ben due titoli europei e uno mondiale under 19 nel quattro senza, e – un mese fa in Polonia – anche un argento continentale sul doppio.

Il circolo del Ponte Vecchio è salito sul gradino più alto del podio anche con le barche più corte vincendo il titolo nel quattro di coppia under 17 firmato ancora Rabah, Pezzano, Targioni, oltre a Bonechi: ovvero tre quarti dei canottieri già artefici dei successi degli otto. Così come Paoli, che si è messo al collo pure la medaglia d’oro conquistata sul quattro senza senior insieme a Cecchini, Simoni e Mancuso. A questa ‘goleada’ gigliata non potevano mancare le donne, a segno con l’azzurrina Vittoria Caterina Card che prima ha vinto il titolo nel singolo under 19 e poi ha bissato nel doppio.

A regalare altri tre ori alla ‘Firenze’ anche alcuni fra i più promettenti delle nuove leve: Piras e Pacchi sul doppio allievi, e i due singolisti Ross Felix Ferrari e Alice De Lucia, rispettivamente nei cadetti e le allieve. Per quanto riguarda le gare all’estero, da ricordare infine che Paoli e Card rappresenteranno Firenze e l’Italia ai Mondiali under 19 in programma a Trakai (Lituania) dal 6 al 10 agosto.

Franco Morabito