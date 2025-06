Tosi vince il rally dell’Appennino

Una giornata di grande sport e spettacolo per il quarantaquattresimo rally dell’Appennino Reggiano, terzo round della Coppa Rally di zona 6.

Una gara costantemente giocata sul filo dei decimi di secondo da Gianluca Tosi e Antonio Rusce. Entrambi reggiani, entrambi con una Skoda Fabia RS, i due hanno ingaggiato un duello adrenalinico che si è concluso all’ultimo metro di gara con la vittoria andata a Tosi per soli tre secondi.

L’attesa per l’iconica competizione dalla lunga tradizione è stata così ripagata dal dualismo tra il driver di Carpineti navigato dal fido Alessandro Del Barba e da quello di Rubiera, affiancato da Gabriele Zanni. Il primo giro di prove ha visto Tosi spuntarla con decisione mentre Rusce, non troppo lontano, lamentava un’errata scelta di gomme; durante la terza prova speciale ha alzato bandiera bianca l’attesissimo Davide Medici, con De Luis, scivolato fuori strada con la Skoda. Poi, nel secondo loop di impegni, Tosi ha avuto un calo fisico e Rusce si è rimesso sotto in modo preoccupante per il leader ed alla fine è stato necessario attendere l’ultimo gruppo da tre prove per andare a scrivere il nome del vincitore nell’albo d’oro, dove figurano nomi di spessore del rallismo nazionale e che Tosi e Del Barba hanno firmato per la seconda volta consecutiva.

Una storia dunque appassionante, abbracciata da una bella giornata di sole, che sul podio assoluto, dopo Tosi e Rusce, ha visto salire un altro reggiano, Ivan Ferrarotti, con Grimaldi alle note, anche lui su una Fabia RS. Reduce dal ritiro al recente "Due Valli" di Verona, il pilota di Castelnovo ne’ Monti pur viaggiando su ritmi alti non ha mai cercato rischi. Grandi performance pure tra le due ruote motrici, dove anche in questo caso i colori reggiani hanno fatto la voce grossa. Prestazione cristallina per Alex Ferrari, con alle note Virgilli, che, con la Peugeot 208 Rally 4, ha imposto subito un ritmo serrato parso costantemente non facile da tenere per il resto della compagine. Il pilota di Felina si è subito insediato nella top ten assoluta, finendo poi settimo sotto la bandiera a scacchi.

La seconda miglior prestazione di categoria l’ha fornita un altro reggiano, Federico Francia, protagonista nel Trofeo Lancia, con la sua Ypsilon HF.

Cesare Corbelli