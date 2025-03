Tour de force Sarzana. Novara trasferta insidiosa

Un autentico ’tour de force’ per il Sarzana chiamato alla terza partita in soli 8 giorni, con in mezzo anche una trasferta europea. Si gioca stasera l’anticipo della 22ª giornata di A1, che vede i rossoneri affrontare la trasferta a Novara. I rossoneri in campionato arrivano dalla grande vittoria casalinga contro il Forte dei Marmi e dalla sconfitta ai rigori, nel turno di Wse Cup in Portogallo. L’Azzurra Novara è reduce dal pesante ko a Viareggio (6-0). "Dobbiamo ricaricare le pile – dice coach Sergio Festa – e preparare questa partita nei minimi dettagli, perchè il Novara è una squadra molto rognosa e da non sottovalutare. Noi dobbiamo continuare a marciare sul nostro percorso e restare concentrati ancora per qualche giorno prima della sosta, dove ricaricheremo ulteriormente le forze per poi riprendere bene il campionato. Ora pensiamo a questa partita fondamentale, chiederò alla squadra il massimo impegno, è quello che ci serve in questo momento".

La formazione piemontese è allenata dallo spagnolo Sergi Punset, fragli elementi di spicco della ’rosa’ il nuovo portiere argentino Franco Granados, in arrivo da due stagioni nel campionato spagnolo con l’Alpicat; il capitano Matteo Brusa, classe ‘88, lo spagnolo Cesar Menendez ex Lyon (Francia); Federico Ortiz, argentino, 64 reti in 24 partite nella passata stagione, gli ex Sarzana Elia Petrocchi, (cresciuto nelle giovanili rossonere) e Matteo Cardella (in rossonero dal 2020 al 2022). La gara del girone di andata al ’PalaTori’ terminò 3-1 per l’Hockey Sarzana, con reti di Illuzzi, Ortiz e De Rinaldis e Vega per il Novara. Si gioca stasera alle 20:45 la Palasport ’Stefano Dal Lago’ di Novara, arbitri: Rondina di Vercelli e Brambilla di Vimercate.