Tra basket e musica. Giovedì c’è Tommy Marino

Da oggi a giovedì giugno a Russi la competizione si accende con la terza edizione del torneo estivo di Basket 3vs3, organizzato dal Basket Club Russi, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’associazione Russi Rock Beer. L’appuntamento è alla Tensostruttura in Largo Bersaglieri IV Reggimento. Nel corso delle tre serate si sfideranno sia squadre “Under” (la prima giornata sarà dedicata a due tornei per i ragazzi del settore giovanile under 14 e under 13) sia “Senior” ovvero i nati dal 2009 in su (nelle due giornate successive), in partite serrate tra gironi di qualificazione e fasi finali.

Non mancheranno le sfide extra: tiro da tre punti (2 euro a tiro, con birra omaggio per ogni canestro centrato) e mini torneo 1vs1 “King of the Court”, per incoronare il re del playground. In palio buoni acquisto fino a 400 euro. Il torneo sarà immerso in un’atmosfera di festa: oltre al basket, ci saranno musica dal vivo, area minigiochi e animazione per tutte le età, buon cibo con i food partner – Furzèna, Blue’n Green, Bella lì e Sbrino Gelato Naturale – che effettueranno consegne direttamente in loco ed il bar gestito dallo staff, con proposte alcoliche e analcoliche per tutti i gusti.

La serata conclusiva, quella di giovedì, sarà resa speciale dalla presenza di Tommaso Marino, ex cestista professionista, influencer tra i più amati e seguiti d’Italia e commentatore per SkySport, che dalle 17 alle 19 si esibirà in un “clinic” riservato ai ragazzi del settore giovanile del Basket Russi, seguito dal commento live delle fasi finali del torneo con annesse premiazioni; mentre alle ore 20.45 andrà in scena un talk con @panoramabasket.