Tra le donne successo di Patrizia Giannini. Jacopo Fontanini è il più bravo di tutti e si aggiudica l’"Argentario Trail»

Per il nono anno su altrettante edizioni cambia nome e cognome del vincitore maschile dell’Argentario Trail. L’edizione 2023, organizzata dall’Atletica Costa d’Argento, ha visto il successo di Jacopo Fontanini (Atletica Camaiore). Il versiliese classe 1996 ha staccato nella parte tecnica il coetaneo Alessio Donati (Trail Running Project), l’ aretino grande protagonista delle ultime edizioni dell’Argentario Trail così come il terzo classificato Marco Carotti del Gs Reale Stato dei Presidi di Orbetello che nel terreno di casa centra il secondo podio dopo quello ottenuto nel 2019. In campo femminile invece Patrizia Giannini (Athletic Amelia) rispetta il pronostico e vince per il terzo anno consecutivo l’Argentario Trail diventando così l’atleta più vincente della manifestazione. L’ atleta umbra classe 1983 precede Raffaella Tempesta, atleta di Rieti della Live Tour Mountain che vince nella classifica riservata alle over 50. Completa il podio Lorena Piastra, umbra della TX Fitness. La gara si è sviluppata in 23 chilometri e mezzo con 800 metri di dislivello su un percorso quasi interamente su sentiero (25% single track e strade su campo, 60% strade bianche, 15% asfalto). Hanno partecipato all’evento oltre 200 iscritti giunti da tutta Italia e che hanno avuto la fortuna di correre in mezzo alle bellezze naturali del territorio.