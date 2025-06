Trail Sacred Forests: decennale nel cuore del Casentino con tre percorsi

CASENTINOÈ tutto pronto per il decennale del Trail Sacred Forests che prenderà il via questa mattina nel cuore del Casentino. Tre distanze da affrontare per accontentare tutti i tipi di trailer e festeggiare nel dovuto modo il decennale della prova di Badia Prataglia che raggiunge un traguardo importante. Una competizione sportiva offroad che nel corso degli anni è cresciuta tal punto da ospitare addirittura i campionati mondiali di specialità, guadagnandosi un enorme credito internazionale, tanto è vero che sono sempre molteplici i corridori esteri che vengono in Toscana per partecipare. I percorsi fra i quali scegliere domenica 1 giugno saranno come detto tre. Il principale è di 50 km per un dislivello di 3.000 metri. Una prova durissima, nella quale c’è sempre una grande selezione che premia ogni anni grandi nomi della specialità. Lo scorso anno a vincere furono Luca Zamagni (Sp Seven) e Roberta Feliciani (Podisti Due Castelli). Il medio è comunque impegnativo con i suoi 25 km per 1.500 metri, infine c’è il percorso corto di 14 km per 800 metri che potrà essere affrontato anche nella versione non competitiva. I tracciati sono tutti disegnati lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e Campigna. Le partenze, che saranno tutte da Piazza XIII Aprile, saranno differenziate per orari: alle 7 prenderà il via la 50 km, a seguire alle 8.30 la 25 km, quindi alle 9 la 14 km nelle due versioni. In totale sono oltre 800 gli iscritti pronto a darsi battaglia ma anche man forte lungo le asperità di tre percorsi affascinanti quanto impegnativi. Un appuntamento che approfittando anche della festività del 2 giugno ha richiamato nella vallata un buon numero di appassionati, turisti e accompagnatori degli atleti in gara in questa decima edizione del Trail Sacred Forest. Matteo Marzotti