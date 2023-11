TRAMPOLINO ELASTICO. Cecchi conquista l’oro nel campionato nazionale: il riscatto dopo le difficoltà

Prato e il trampolino elastico: un binomio relativamente giovane, ma che continua a regalare soddisfazioni di rilievo nazionale. Già, perchè se pochi giorni fa Viola Giusti e Cloe Mariottini avevano portato all’Etruria rispettivamente un oro e un argento fra le "allieve 1" nel corso della seconda prova del campionato nazionale "gold" andato in scena nelle Marche, un’altra sportiva pratese è salita sul gradino

più alto del podio nella medesima kermesse. Si tratta di Chiara Cecchi, anche lei cresciuta nella società presieduta da Grazia Ciarlitto. L’atleta classe 2004, quando gareggiava nelle categorie giovanili, era probabilmente l’agonista più promettente del panorama italiana: in piena pandemia, fu fra le prime atlete pratesi ad ottenere il permesso di continuare ad allenarsi essendo stata individuata come "atleta di interesse nazionale". Era poi sparita dai radar:

si era presa un lungo periodo di pausa dalle competizioni, mettendo a sorpresa in stand-by una carriera da prima della classe che sembrava lanciatissima. Il richiamo dell’agonismo è stato però troppo forte ed è ripartita con una nuova società qualche mese fa, ovvero la Giobri New Balance di Pescia. E anche da "senior", sembra aver ritrovato l’abitudine nel primeggiare: con un punteggio di 50,730, ha agguantato la medaglia

del metallo più pregiato al termine

del proprio esercizio.

Qualche anno fa, quando anche lo staff tecnico della Nazionale ne seguiva la crescita tecnica con interesse, di lei si parlava come di una delle potenziali agoniste azzurre in chiave Parigi 2024. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata un po’, ma chissà che quel treno non sia ancora del tutto passato per il futuro.

Giovanni Fiorentino