Trampolino elastico. L’Etruria continua a stupire: doppio argento al campionato sincronizzato gold

Le ragazze avevano già riportato medaglie in diverse competizioni nazionali, ben figurando anche durante la "Scalabis Cup" di trampolino elastico che si è svolta nei mesi estivi in Portogallo. E pochi giorni fa, sono arrivati altri piazzamenti di prestigio, durante il campionato sincronizzato "gold". Momento insomma positivo per l’Etruria, stando se non altro ai riscontri ottenuti dalle ginnaste pratesi nelle varie categorie agonistiche nella massima competizione tricolore andata in scena qualche giorno a Fano, nelle Marche. Iniziando dal "sincro", che ha lasciato in dote due medaglie d’argento: secondo posto sia per la coppia formata da Mariachiara Simoni e Rebecca Vannucchi Alonso (con 38,035 punti, nella categoria "junior 1") che per le compagne di squadra Viola Giusti e Cloe Mariottini, fra le "allieve". Ottimo anche il rendimento del gruppo nell’ambito della finale a squadre: anche in questo caso le agoniste di Maria Poddubnaya e Anatoly Titov hanno lottato per la seconda piazza, mancandola per un soffio e tornando comunque a casa con un bronzo più che dignitoso. Anche perché si trattava di un torneo nel quale si sono sfidate le migliori giovani promesse d’Italia, per quel che riguarda il trampoli. Risultati che fanno insomma ben sperare, per il presente e soprattutto per il futuro: l’obiettivo della società presieduta da Grazia Ciarlitto resta quello di confermarsi su questi livelli, chiudendo al meglio il 2023 per poi iniziare a pianificare le sfide del prossimo anno.

Giovanni Fiorentino