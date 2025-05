Trampolino elastico, poker di medaglie per l'Etruria a Brindisi

Prato, 5 maggio 2025 – Pochi giorni fa, a Brindisi, si è svolta la prima prova individuale “Gold” di trampolino elastico, che ha visto concorrere le migliori promesse della disciplina in chiave nazionale. In gara c'erano anche le giovani ginnaste dell'Etruria, che sono riuscite a salire sul podio e a tornare a Prato con un poker di medaglie nelle varie categorie agonistiche. La copertina è per Viola Giusti e Rebecca Vannucchi, salite sul gradino più alto vincendo una medaglia d'oro a testa rispettivamente nella categoria “A2” e “J1”. Ottima anche la performance di Cloe Mariottini, medaglia d'argento nella categoria “A2”. E può festeggiare anche Maria Chiara Simoni, capace anche lei di conquistare un argento ma nella categoria “J2”.

La sezione trampolino elastico del club pratese presieduto da Grazie Ciarlitto ha festeggiato pochi mesi fa i dieci anni di attività, in una breve cerimonia alla presenza della sindaca Ilaria Bugetti. E l'organico può contare sul ritorno di Chiara Cecchi, l'ex-”bambina prodigio” cresciuta nell'Etruria e tornata ad allenarsi e a gareggiare per la società di Prato dopo qualche stagione al Giobri Sport di Pescia. Ci sono quindi le premesse per continuare a crescere e confermarsi fra le prime formazioni in ottica nazionale.

G.F.