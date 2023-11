Trasferta da brividi a Lodi. La sfida all’ex Bresciani

E’ atteso da due trasferte consecutive in cinque giorni il Centro Porsche Forte dei Marmi. Si comincia stasera con la classica di Lodi (inizio ore 21), valevole per la settima giornata di serie A1 di hockey su pista, e si prosegue mercoledì 15 a Montebello Vicentino per il recupero della quinta giornata.

Quella con il Lodi non è ormai da anni una partita come le altre. Le due formazioni si sono contese i massimi titoli nazionali per anni e, recentemente, ci sono stati vari scambi di atleti. Dalla Versilia sono approdati infatti in giallorosso l’allenatore Bresciani, Morgan Antonioni e Lorenzo Giovannetti, mentre in rossoblu ci sono ex pesanti, da Alessandro Bertolucci a Torner, da Cinquini a Ambrosio a Compagno. Pochi cambiamenti fra i lombardi rispetto allo scorso anno in cui si piazzarono al secondo posto in regular season: partito Nicolas Barbieri è arrivato, dal Valdagno, Davide Nadini. Per il resto tante conferme; oltre agli ex rossoblu il portiere Grimalt, l’argentino Najera, il portoghese Fernandes, gli italiani Fantozzi, Faccin e Bozzetto. In classifica la squadra di Bresciani occupa la sesta posizione con 10 punti e una partita in meno.

Passando al Porsche Centre Forte, dopo le sfide casalinghe di Champions e il convincente successo di mercoledì scorso con il Valdagno, che ha confermato i rossoblu a punteggio pieno in campionato (quarti con due partite da recuperare), l’obiettivo è quello di espugnare il Palacastellotti.

I precedenti più recenti sono quelli delle semifinali scudetto dell’anno scorso in cui i rossoblu, allora guidati da Mirco De Gerone, si imposero in quattro gare (5-1, 4-1, 3-4, 2-0) raggiungendo la finale poi persa con il Trissino. In Versilia brucia però ancora l’eliminazione nei quarti di coppa Italia (2-0 sulla pista lombarda).

Questo il programma della 7a giornata di A1. Stasera si giocano Follonica-Valdagno, Sarzana-Giovinazzo, Breganze-Grosseto, Vercelli-Trissino, Monza-Bassano, Lodi-Forte. Domani alle 18 Montebello-Sandrigo.

Le formazioni versiliesi di A2 giocano invece domenica pomeriggio per la coppa Italia.

G.A.