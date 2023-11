Tre giorni di convegno. Ecco la Conferenza nazionale del talento

A Grosseto la Conferenza nazionale del talento. Da oggi a domenica incontri e workshop sulle tematiche del talento sportivo, dal riconoscimento allo sviluppo, nei tre giorni del raduno nazionale giovanile. Cos’è il talento? Come si scopre e come si sviluppa? Intorno a queste domande ruota la Conferenza nazionale del talento che si svolgerà tra l’Hotel Fattoria La Principina e lo stadio Zecchini dove si svolgerà il raduno nazionale giovanile in vista in preparazione dei Mondiali U20 di Lima 2024. Docenti universitari, ricercatori, psicologi dello sport, atleti del passato e in attività, porteranno le proprie esperienze e si confronteranno con una platea formata da tutti gli ‘attori’ coinvolti nel progetto, che ha l’obiettivo principale di far crescere in maniera qualificata il territorio attraverso la cura e la gestione dei talenti già tesserati, nonché ricercarne di nuovi tramite specifiche azioni di reclutamento.