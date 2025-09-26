Triangolare con prATo e sarzana. prima gara alle 18. Cp Grosseto, debutto stagionale. In via Uranio si gioca il ’Trofeo Mario Parri’

Il Cp Grosseto debutta oggi sulla pista di viale Uranio nella terza edizione del ’Torneo Città di Grosseto-Trofeo Mario Parri’, al quale sono stati invitati quest’anno anche la formazione rossonera del Sarzana Hockey e del Prato 1954. Come nelle altre edizioni, il programma della serata prevede un triangolare con partite da 15 minuti a tempo, per l’assegnazione dei premi di squadre e dei tre riconoscimenti speciali, il “Marco Mariotti“ che andrà al miglior giocatore del Città di Grosseto, il “Roberto Guerrini”, preparato per il miglior realizzatore e il “Kiko Salcedo“ (intitolato al primo storico straniero biancorosso, scomparso nelle scorse settimane) che verrà consegnato a chi si è messo in mostra per il suo Fair Play.

Il programma della manifestazione si apre alle 18 con il duello tra Hockey Prato e Sarzana; alle 19.30 scenderanno in pista Cp Grosseto e Prato. A chiudere il triangolare sarà il match più atteso della giornata tra i padroni di casa, guidati da Massimo Mariotti, e la formazione ligure del Sarzana, che martedì sera al Casa Mora s’è aggiudicata il ’Memorial Massimiliano Faucci’, superando (7-2) la Blue Factor Castiglione.

"E’ la quarta settimana che lavoriamo – sottolinea l’allenatore grossetano Massimo Mariotti –. Abbiamo fatto doppi allenamenti fino al venerdì, perché ci focalizziamo sull’obiettivo di un campionato lungo. Stiamo lavorando bene, lasciando un po’ da parte l’aspetto tecnico e tattico, e dando spazio maggiormente alla preparazione fisica, per essere pronti per la prima di campionato a Viareggio".