Triangolare del Donatore: Vecchie glorie del Pisa in campo a Forcoli

Francesco Gabrielli, Alessandro Baroni, Gerry Cavallo, Lido Malasoma, Jacopo Balestri, Ildebrando Stafico sono solo alcune delle Vecchie glorie del Pisa che sabato 10 maggio parteciperanno al Triangolare del Donatore che si terrà nel pomeriggio allo stadio Brunner di Forcoli. In occasione dei suoi 50 anni (1975-2025), il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Forcoli ha organizzato un weekend ricco di eventi e appuntamenti. Si parte domani sera con la corsa del donatore, in partenza alle ore 19.30 dal fontanello della Nuova Primavera per poi percorrere un tragitto di circa 9 km.

La giornata clou nell’impianto della frazione palaiese, è quella di sabato. Il primo appuntamento è già al mattino, alle ore 11, con un incontro informativo alla scuola media di Palaia, dove saranno incontrati i ragazzi per promuovere l’importanza della donazione degli organi. Sabato pomeriggio poi, alle 14.30 al campo sportivo Brunner di Forcoli, via ai giochi del donatore con i bambini della IV e V elementare. Alle ore 16, sempre al Brunner, ci sarà il Triangolare del Donatore che vedrà affrontarsi la Nazionale italiana trapiantati, la Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) e le Vecchie glorie del Pisa. Nell’occasione ci saranno interventi di alcuni medici sull’importanza della donazione.

Alle 20 seguirà la cena alla Nuova Primavera con le premiazioni dei donatori, le premiazioni dei vincitori del concorso fotografico e i riconoscimenti ai bambini delle elementari. Una cena conviciale per festeggiare il mondo dei donatori.