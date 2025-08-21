Triangolare di pallamano. Macagi, test di campionato

Domani alle 20 Macagi Cingoli-Chiaravalle, sabato alle 18.30 Chiaravalle-Fasano e infine domenica alle 11 Macagi Cingoli-Fasano: è il programma del triangolare di pallamano in calendario al PalaQuaresima di Cingoli. "Per noi – spiega Antonj Làera, allenatore della Macagi Cingoli – è una tappa di avvicinamento al campionato che inizierà il 6 settembre, un momento di crescita e un’opportunità per valutare la condizione dell’organico nel contesto del ritmo-partita. Quindi si prospetta come importante la verifica del nostro percorso: l’interesse converge sulla valutazione delle situazioni che ci stanno impegnando, cioè se il lavoro effettuato ha riscontri soddisfacenti".

La preparazione della Macagi prosegue in sede a ritmo intenso.

"Diverso, però – precisa Làera – da quello che richiede la gara: nel senso che bisogna accertare se quanto in allenamento viene bene, riesce tale anche in partita. Dobbiamo essere bravi ad adattarci ad ogni prestazione spiccatamente agonistica".

Questo triangolare oppone compagini di A Gold, che la Macagi affronterà durante l’annata: potenzialmente come si prospettano Chiaravalle e Fasano?

"Chiaravalle ha cambiato poco - rileva Làera - garantendosi innesti importanti per poter facilitare le rotazioni: una delle pedine di valore del complesso ben attrezzato, è senz’altro D’Benedetto, ultimamente alla Macagi. Invece Fasano ha cambiato tanto e bene, assicurandosi giocatori di qualità".

Il triangolare si presenta equilibrato.

"Un po’ come il campionato che ci aspetta – evidenzia Làera – in cui i valori sono bilanciati, a beneficio dell’interesse che da essi viene accentuato".

Gianfilippo Centanni