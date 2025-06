Triathlon. Buone prove per la pattuglia ferrarese ai campionati italiani di Barberino del Mugello

Si sono svolti nella giornata di lunedì 2 giugno a Barberino del Mugello (FI) i campionati italiani di Triathlon Medio, competizione no draft che prevedeva 1.9Km di nuoto nel Lago del Bilancino, 80Km di bici con un notevole dislivello e 20Km di corsa nel Parco del Bilancino. Per la squadra ferrarese erano presenti 2 atleti: Bergamini Anita (cat. M2) in campo femminile e Di Barbora Manuel (cat.M3) in campo maschile. Nonostante la giornata molto calda e il percorso non semplice entrambi gli atleti concludono la gara con ottime prestazioni.

Nella stessa giornata a San Giovanni in Persiceto si è svolta come di consueto la gara di Triathlon Sprint che prevede 750mt di nuoto, 20Km di bici e 5Km di corsa. Il Ferrara Triathlon Club era presente con ben 12 atleti.

Sono stati ancora una volta i giovanissimi della squadra a dare spettacolo: in campo femminile Ossi Azzurra (cat. YB) si piazza seconda di categoria, subito davanti a Zaghi Sofia (cat. YB) che arriva terza; fantastica anche Tosi Alice (cat. M1) che si piazza terza di categoria. In campo maschile un ormai inossidabile D’Iapico Andrea (cat. YB) arriva secondo della sua categoria, podio anche per l’esordiente Campagnoli Mattia (cat. JU). Tanti gli esordienti a completare la spedizione che ha visto al traguardo anche Paladini Luciano (cat. M2), Lazzari Luca (cat. M4), Grechi Alberto (cat. M4), Pasello Simone (cat. M2), Catozzi Marcello (cat. M3), Longhi Daniele (cat. M5) e Bottoni Michele (cat. M4).