Triathlon. Cus, podio a Cesenatico con Stegani Vergoni

Nella prima edizione dello Sprint Altopiano di Pinè (Tn) è Massimiliano Bruson il portacolori giallonero; molto buona la prestazione dell’esperto cussino che chiude 14° nella categoria M4 con il tempo di 1h23’55”. Partito guardingo nelle fredde acque del lago delle Piazze, “Max” alza i giri del motore nei 20km vallonati del difficile percorso bike, per poi terminare in crescendo l’ultima frazione di corsa chiusa ad un ottimo passo.

A Cesenatico si è invece tenuta la tradizionale “due giorni” delle Adriatic Series, che quest’anno ha proposto la nuova formula del “AS-75”, un triathlon atipico sulle distanze di 1 Km a nuoto, 60 Km in bici con scia vietata e 14 Km di corsa. Oltre a questa accattivante novità, hanno avuto luogo anche le tradizionali gare su distanze olimpica e sprint. Il cussino Marco Vitali, reduce dalle fatiche dell’Ironman Austria, ha confermato ancora una volta di essere protagonista indiscusso delle medie/lunghe distanze ed ha concluso la propria performance nel AS-75 in 2h51’58”; tempo di assoluto valore, che vale il 4° posto nella Categoria M1. Se in campo maschile Vitali sfiora il podio, la medaglia in casa Cus Ferrara arriva sul versante femminile: Elena Stegani Vergoni ritorna infatti alle gare “sprint” con piglio deciso, e piazza un colpo da novanta arpionando un prestigioso 2° posto nella categoria M1 con il tempo finale di 1h15’25”. La gara su distanza sprint si è disputata per la prima volta in Italia nella modalità “no draft”; al vaglio della federazione un possibile circuito di gare sprint con scia vietata già a partire dalla prossima stagione.

A concludere la spedizione in terra romagnola ci ha pensato Alessio Balboni nella gara olimpica (1,5km di nuoto, 40km in bici, 10km di corsa). Per l’atleta centese è un buon ritorno alle gare, in una stagione agonistica contraddistinta da alti e bassi. Alla finish line il cronometro segna 2h23’58” che gli vale un incoraggiante 24° posto nella difficile categoria M2.