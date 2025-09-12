‘Triathlon della Valdelsa’. Ottava edizione organizzata dalla società Olimpiacolle. Presente un grande pubblico. Arrivo in Piazza Arnolfo

Si è chiusa con corale riconoscimento ed unanime attestazione di consensi l’ottava edizione (2025) del ‘Triathlon della Valdelsa’, gara su distanza sprint (750 metri nuoto, 20 km ciclismo e 5 km podismo), organizzata dalla Olimpiacolle di Colle Val d’Elsa. Ottava edizione che è stata festeggiata, alla presenza di un folto pubblico a gremire le tribune ed il prato adiacenti la Piscina Olimpia (vasca olimpionica da 50 metri) nonché le strade limitrofe allo svolgimento delle varie frazioni durante tutte le fasi della gara. Bello e suggestivo l’arrivo nella centralissima e storica Piazza Arnolfo dove gli atleti hanno potuto ricevere l’abbraccio ed il plauso degli spettatori, parenti ed amici e quindi raccogliere il frutto delle proprie fatiche. La prova maschile è stata vinta da Davide Catalano del Firenze Triathlon (per lui la prima affermazione nella manifestazione), che ha avuto la meglio Adriano Micheli (SBR3 Triathlon) e Marco Bonasera (Firenze Triathlon). La cronaca della gara ha visto Catalano imprimere, già dalle prime bracciate, un ritmo elevato per fare selezione. Nella frazione di corsa l’atleta fiorentino allungava progressivamente sugli inseguitori andando a vincere davanti a Micheli e Bonasera in quest’ordine. Entusiasmante anche la gara femminile. Elisa Carli (Team Star SSD), Elisa Tosarelli (Pisa Rod Runners) e Linda Orsi (Firenze Triathlon) hanno battagliato a corta distanza in tutte e tre le frazioni e si sono giocate la vittoria nella frazione di podismo con la Carli prima sotto l’arco d’arrivo. A completare il podio Elisa Tosarelli e Linda Orsi. Per gli atleti dell’Olimpiacolle, Alessandro Renzi (15° assoluto, secondo di categoria M1) Giampiero Brogi (47° assoluto, primo di categoria M5), Franco Menicori (53° assoluto, terzo di categoria M5) e Stella Cheli (11^ assoluta, prima di categoria M1).