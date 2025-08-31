Triathlon e Duathlon. Brilla il Centro Nuoto Macerata. Leoni, cinque gare e cinque podi

I primi tre quarti della stagione agonistica hanno elevato in modo definitivo il team del triathlon del Centro Nuoto Macerata tra le migliori realtà delle Marche. Parecchi i risultati di spicco ottenuti nella disciplina che comporta prove di nuoto, ciclismo e corsa, in kermesse di respiro internazionale. Su tutti Simone Leoni. Per lui cinque gare e altrettanti podi di categoria. La sua incredibile vittoria alla XTerra Lake Scanno in Abruzzo nella specialità Sprint "Off Road" è stata il culmine di una serie di prove impeccabili che lo hanno visto sempre a medaglia. Da segnalare anche l’ottimo secondo posto nel campionato regionale Triathlon Sprint che si è svolto a Numana. Applausi anche per Enrico Ribichini, il baluardo del triathlon delle Marche. Ha potuto partecipare a una sola gara finora, conquistando però l’ennesimo podio della lunga carriera (terzo posto) al Duathlon di Tolentino. Tra i protagonisti stagionali Emanuele Battistelli allo storico Triathlon Olimpico di Bardolino, così come Matteo Angelozzi e Stefano Wosz che hanno partecipato ai 70.3 organizzati a Jesolo e Cesenatico. Passando alle manifestazioni veloci, ecco Francesco Callarelli e Vittorio Fiorani. Il primo si è rivelato il vero stakanovista partecipando a sette competizioni tra sprint e olimpici, sfiorando il podio di categoria nel campionato regionale di Numana dove si è piazzato quarto. Stesso epilogo per il compagno Fiorani che peraltro ha sempre mantenuto posizioni di rilievo in tutte le gare. Da segnalare infine Edoardo Domizi che ha primeggiato nella super sprint promozionale di Milano durante l’evento "DeeJay Tri" e il ritorno emozionante di Riccardo Olive al duathlon a Tolentino e al triathlon sprint di Grottammare. Assieme a lui ha gareggiato Roberto Ripani, la stella maceratese del Paratriathlon.

Andrea Scoppa