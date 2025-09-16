Triathlon. Giornata inclusiva al Lido Nazioni, nel pomeriggio Arianna Romagnoli sale sul podio

Bellissima giornata di sport e inclusività quella di sabato scorso, nella suggestiva cornice del Lido delle Nazioni, dove è andata in scena la quinta tappa del Circuito Italian Paratriathlon Series 2025 su percorso Sprint (750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa). La gara, organizzata alla perfezione dal Ferrara Triathlon Club coadiuvata dalla Federazione Italiana Triathlon, ha visto ai nastri di partenza più di 20 atleti provenienti da tutta Italia che si sono dati battaglia dal primo all’ultimo metro.

Nella stessa giornata nel pomeriggio è stata la volta della gara su distanza olimpica, con quasi 200 atleti al via. Per la squadra di casa, a brillare con una splendida prestazione è stata la ferrarese Arianna Romagnoli, che si piazza terza assoluta tra le donne. Tra i tanti uomini al via, da segnalare un fantastico primo posto di categoria (cat. M6) per Valerio Dini.

Parallelamente, a centinaia di chilometri di distanza, si è compiuto un altro grande sogno. Per Alessandro Fari la trasferta a Nizza ha significato il raggiungimento di un traguardo ambito da ogni triatleta: Alessandro ha infatti completato il mondiale di Ironman su distanza full (3,8Km di nuoto, 180Km di bici e 42,2Km di corsa), laureandosi “finisher” e coronando un percorso di anni di allenamenti e sacrifici. Un risultato che testimonia non solo l’impegno individuale, ma anche la sua passione e perseveranza.