Triathlon. Piazzamenti su più fronti per il Cus. Cristiano Ferraresi davanti a tutti

Fine settimana all’insegna del tricolore per il Cus Ferrara Triathlon, con ben 12 atleti in gara nella due giorni di Cervia del Campionato Italiano della distanza Sprint (750 mt nuoto – 20 Km bici – 5 Km corsa), in compagnia di oltre 4.000 triatleti provenienti da ogni parte d’Italia. Nelle gara individuale eccellente la prestazione di Riccardo Barbieri, veloce e preciso in tutte e tre le frazioni; per lui col tempo di 1h09’28”, un lusinghiero 28° posto nella categoria M2 e un 302°assoluto, su circa 800 partecipanti.

Subito a seguire Alessio Balboni che, nella medesima categoria, ferma il cronometro sul 1h11’45”; l’atleta centese chiude a Cervia la propria stagione, mettendo nello zaino un incoraggiante 39° posto M2 e un ritorno al ritmo della corsa sui 4 minuti/km. Molto bene anche Nicola Mantovani, che forte di una solida frazione bike si aggiudica la 101^ piazza nella categoria M3 con il tempo di 1h20’49”. A chiudere la giornata Giovanni Grazzi, che al termine di una gara caparbia e regolare, taglia il traguardo dopo 1h37’22” e conquista con merito il 20° posto M6.

Nella Coppa Crono, valida per il titolo italiano della gara a squadre sempre sulla distanza Sprint, sono due i team gialloneri presenti, per un totale di 8 atleti. La squadra B composta da Alessio Balboni, Vittorio Zappaterra, Piero Tumiati e Davide Peschiaroli, disputa una gara quasi perfetta all’insegna della compattezza e della disciplina, e chiude al 96° posto in 1h17’06”. A pochissimi secondi di distanza, il Team A di Davide Mainini, Ferruccio Ascanelli, Davide Liboni e Filippo Falleni termina la gara in crescendo e con il tempo di 1h17’48” conquista il 102° posto nella classifica generale.

Nelle gare individuali di Jesolo e Sanremo arrivano invece due podi e un ottimo piazzamento. Nel Ligerman Jesolo sulla distanza Sprint il “solito” Cristiano Ferraresi conquista l’oro nella categoria M3 con il tempo di 1h06’15”; ennesima dimostrazione di una supremazia assoluta tra i pari età nelle distanze brevi. Sul versante ligure Umberto Marchetti conferma di essere un atleta completo e determinato; nonostante i problemi meccanici all’inizio della frazione bike, il giovanissimo atleta cussino recupera alla grande e agguanta il 2° posto della categoria S1 tagliando il traguardo dopo 1h.10.14. Chiude Alessio Monticelli, che sempre a Jesolo si aggiudica il 5° posto in una categoria S1 piena di atleti nel giro della nazionale.