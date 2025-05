Triathlon. Pioggia di podi tutti ferraresi nella gara di Sasso Marconi

Pioggia di podi per il Cus Ferrara Triathlon nella gara disputata a Sasso Marconi, in cui erano in palio anche i titoli di campione regionale assoluto e di categoria.

Una giornata storica per gli atleti gialloneri, che sono saliti sul podio con ben 3 atleti, uno nella prova maschile e due nella prova femminile. Brilla Daniele Di Fresco, che centra la doppietta nella categoria M1 aggiudicandosi il primo posto di categoria e il titolo di campione regionale; per lui gara condotta tatticamente in maniera egregia, con una frazione di corsa di primissimo livello che gli ha consentito di staccare in maniera decisiva gli avversari.

Tra le donne Elena Stegani, addirittura ottava assoluta, si aggiudica il primo posto di categoria e il titolo di vice-campionessa regionale, in una gara che l’ha vista brillare in particolare sul tracciato ciclistico. Come Di Fresco è doppietta anche per Roberta Scabbia, atleta specialista delle lunghe distanze, che domina la categoria M3 aggiudicandosi l’oro di categoria e anche quello regionale. Una trasferta perfetta quindi, chiusa dalla prestazione del quarto atleta giallonero in gara, Piero Tumiati, che raccoglie un buon 10° posto di categoria, nonostante una frazione ciclistica ancora da costruire. Il prossimo weekend vedrà gli atleti gialloneri impegnati in forze su due campi gara: lo storico triathlon sprint di San Giovanni in Persiceto e i Campionati Italiani a Barberino del Mugello.