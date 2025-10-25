Triathlon. Risultati di prestigio per l’OlimpiaColle. Anatriello al top

Risultati entusiasmanti per gli atleti dell’OlimpiaColle Triathlon. Esordio assoluto di Stella Cheli nella distanza Medio/Half IronMan (1.900 mt. nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo) nella kermesse dell’IronMan Italy (tappa italiana della M pallinata) a Cervia. Nella stessa gara rientro alle competizioni col botto per Marco Gazzei che centra l’agognata medaglia di Finisher. Ad aprire le danze del lungo fine settimana romagnolo era stato capitan Giuseppe Anatriello sulla distanza regina IronMan (3.800 metri nuoto, 180 km ciclismo, 42 km podismo). Ennesima prova di livello per l’alfiere colligiano che stampa un crono di valore assoluto 9h20’. Il 28 settembre, in occasione del ventennale di Elbaman, l’esordio stagionale 2025 di Andrea Verdiani (nella foto) è foriero di grandi soddisfazioni - prestazione sofferta ma solida, nel Medio/Half IronMan (1.900 mt. nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo), così come quella di Alessandro Renzi, stacanovista della multidisciplina, nella stessa gara. Entrambi Finisher ed obiettivo centrato. Nella stessa giornata Cheli e Renzi ottimamente piazzati nella Coppa Regioni a Roma nella splendida cornice della World Cup. A Peschiera del Garda), Anatriello sale sul podio (terzo della categoria M2) nella manifestazione "Follow Your Passion". Ancora a segno, per ben due volte, il Capitano Colligiano, che in tre settimane conquista tre podi. Dopo il bronzo di Peschiera del Garda, altre due medaglie, a Lido di Ostia (3° cat. M2) e a Marina di Pietrasanta (1° cat. M2), entrambi su distanza Olimpico (1.500 mt. nuoto, 40 km ciclismo, 10 km. podismo).