Tricolore basket Fisdir. L’Anthropos Civitanova in lotta per riconquistare lo scudetto

L’Anthropos sta difendendo in questi giorni in Campania il titolo italiano di pallacanestro Fisdir (disabilità intellettivo-relazionali) conquistato lo scorso anno a Ferrara. In campo per il club civitanovese ci sono Alex Cesca, Alessandro Greco, Francesco Leocata, Andrea Rebichini, Emanuele Venuti, Emanuele Malavolta, Alessandro Di Giammatteo, Davide Moriconi e Paolo Smerilli. In pratica si tratta dello stesso roster del 2022, quando in una combattutissima ed equilibrata finale risoltasi nell’overtime venne sconfitta la rivale padovana dell’Asd Sport in Veneto.

Quest’anno le avversarie sono sei e vengono da Ercolano, Battipaglia, Latina, Formia, Oristano (vincitrice delgli scudetti del 2019 e del 2021) e Villacidro, altra formazione sarda. Si gioca nei palazzetti di San Sebastiano al Vesuvio e di Portici.

L’Anthropos Civitanova è partita con il piede giusto nella manifestazione aggiudicandosi la prima partita in cui ha travolto il Basket Forever Formia 37-6. Altre sfide erano in programma nel pomeriggio di ieri. Gran finale alle 10.40 di oggi a San Sebastiano quando l’Anthropos dovrà vedersela con l’Inteam Latina.