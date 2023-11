Tricolori di basket paralimpico, l’Anthropos finisce al terzo posto

Stavolta è mancato l’ultimo acuto. Anthropos detronizzata nel campionato italiano di pallacanestro per ragazzi con sindrome di Down. I "gialli" di Civitanova hanno perso domenica in Campania l’ultima partita: quella che ne avrebbe dovuto consacrare il trionfo dopo la sofferta vittoria del giorno prima sui rivali dell’Oristano battuti 32-29 dopo un tempo supplementare. Il terzo incomodo, l’InTeam Latina che in precedenza aveva ceduto ai sardi con il minimo scarto (13-15), nel match decisivo con l’Anthropos era chiamato a vincere con 4 punti di scarto per pareggiare i conti con le altre due big del torneo e aggiudicarsi lo scudetto in virtù della miglior classifica avulsa. I pontini hanno fatto di meglio dominando la sfida. Poste le basi del successo già nel primo quarto grazie ai ficcanti contropiedi e alle migliori percentuali di tiro, l’InTeam ha poi contenuto il tentativo di reazione dei ragazzi di Angela Gasparroni imponendosi 20-8. Verdetto cristallino ai danni di un’Anthropos che, al di là del valore degli avversari, non ha giocato all’altezza della sua fama. Il -12 nell’ultimo atto ha fatto precipitare la squadra civitanovese al 3° posto, alle spalle dell’Oristano. Ci si riproverà l’anno prossimo. I migliori prenderanno parte a marzo, con la maglia azzurra della Nazionale, ai Trisome Games (sorta di Olimpiadi nel settore Down) in programma ad Antalya, in Turchia.