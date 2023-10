Tricolori di bocce, bronzo a Laura Erbaccio. Argento alla giovane sangiustese Cannella

Due maceratesi sul podio ai tricolori di bocce delle categorie B e C disputati a Sesto Fiorentino, una manifestazione dove le Marche sono state protagoniste. Il titolo di campione d’Italia dell’individuale di categoria C se l’è aggiudicato Massimiliano Magliani (Loreto). La sangiustese Francesca Cannella (Bocciofila XXIV Maggio) ha vinto l’argento nell’individuale femminile categoria B dove la diciannovenne è stata tradita dall’emozione nella finale contro l’esperta Carmen Torricelli dopo essere stata impeccabile nelle eliminatorie. L’altro argento è andato Francesco Lisotta e David Palazzini, coppia di categoria B del Lucrezia. Medaglia di bronzo per la bravissima Laura Erbaccio (Fontespina), ex giocatrice di serie A, nell’individuale femminile di categoria B, la giocatrice è stata battuta in una gara combattuta 12-11 dalla Torricelli che ha poi sconfitto in finale la Cannella. Terzo gradino del podio nella categoria B per due formazioni della Bocciofila Loreto con la terna Luca Vigoni-Sandro Serrangeli-Roberto Costa e, nella categoria C, con Walter Buldorini-Moreno Savoretti-Luciano Teodori.