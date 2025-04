Tricolori di marcia. Brilla Elisa Marini, sulla 20 km vince l’argento

Secondo posto nel 2023, terzo nel 2024 e subito balzo in seconda posizione dopo le prime tappe del 2025. Anche quest’anno il Cus Macerata vola nel Campionato italiano di marcia per società. Gli ultimi risultati che hanno spinto nella piazza d’onore la sezione affidata al responsabile Diego Cacchiarelli sono maturati nel weekend a Sant’Alessio Siculo. In provincia di Messina c’è stato l’exploit di Elisa Marini (foto) che si è classificata seconda nella massacrante 20km nel Campionato italiano individuale. La stellina classe 2006 giusto un mese fa era stata seconda ai Tricolori indoor di Ancona e quindi si è ripetuta in una competizione persino più difficile. Non a caso l’unica che ha fatto meglio di lei, la fortissima Serena Di Fabio, ha stabilito il nuovo record italiano sulla distanza (e apparteneva all’olimpionica Palmisano). Questo ulteriore podio con il tempo di 1h38’21 avvicina ancora di più la cussina alla maglia azzurra. Nella trasferta jonica da segnalare anche la prova di Sofia Tomassoni. Di un anno più giovane, ha concluso al 4° posto stampando il suo personal best. Dulcis in fundo il secondo posto nella categoria Senior per Giulia Miconi. Anche per lei medaglia d’argento e il nuovo record personale che aspettava di essere migliorato da un paio d’anni.

Andrea Scoppa