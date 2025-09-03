Tricolori di Paracanoa, quattro titoli ferraresi

All’Idroscalo di Milano, il bacino che solo una settimana fa ha ospitato i Campionati Mondiali, sono tornati a sfidarsi tutti i big italiani di Canoa, Paracanoa e Master per contendersi i titoli dell’anno 2025. Per il Canoa Club Ferrara assoluta protagonista del fine settimana Giada Petroccia, che in categoria B3 vince ben quattro titoli, due in K1 e due in K2 in coppia con Elena Celtini. Ad impreziosire il bottino della paracanoa gli argenti di Gasmi Saif Eddine che in categoria VL1 ne porta a casa ben tre, i due argenti di Chiara Atti Categoria Dir B, quello di Ludovico Benetti Categoria Dir A Giovanissimi e di Massimo Sicchiero categoria B1 che si aggiudica anche una medaglia di bronzo. Di rilievo anche il nono posto di Marco Casarotti nella finale della categoria Dir B. Questi strepitosi risultati sono fonte di orgoglio per tutto il Canoa Club Ferrara.

Per il campionato Senior medaglia di bronzo per Serena Boari nel C1 distanza 200 metri. In palio anche i titoli Master e la spedizione ferrarese composta dal Canoa Club Ferrara e dal Centro Canoe Beppe Mazza porta a casa ben due titoli italiani grazie a Marco Margotti del Centro Canoe Beppe Mazza che vince il titolo in K1 Categoria Master E sulle distanze dei 500 e dei 200 metri e una medaglia di bronzo per Paolo Borghi in K1 1000 metri. Nelle stesse giornate si è svolta anche la gara nazionale per la categoria Ragazzi. Ottima la prestazione dei giovani atleti del Canoa Club Ferrara, che si aggiudicano tre medaglie d’oro con Pola Dianati in C1, Francesca Carletti e Ines Ged che con il loro C2 vincono sia i 500 metri che i 200 metri. Medaglia d’argento per Lucrezia Guerzoni in C1 500 metri, per Francesca Carletti in C1 200 metri, per il C2 composto da Pola Dianati e Sara Arkaxhiu che salgono sul secondo gradino del podio.