Tricolori di tiro con l’arco. Candido è la numero uno

Un oro e due medaglie d’argento costituiscono il bottino delle società Arcieri Civitanova e Medio Chienti ai Tricolori indoor che si sono svolti a Pordenone dove hanno partecipato oltre 1.300 atleti divisi nelle tre divisioni: arco nudo, compound e arco olimpico. La civitanovese Ilaria Candido, 16 anni, si è messa al collo l’oro nel compound allieve dopo una prova superlativa. La giovane, allenata dal padre Valerio, nella prima parte ha chiuso con 280 punti e nella seconda è stata eccezionale realizzando 291 punti. Ilaria Candido, che a 13 anni ha iniziato nel compound, ha fatto registrare risultati in crescendo: lo scorso anno si è classificata terza ai campionati italiani e adesso è salito sul gradino più alto. Il 22-23 sarà di nuovo in gara per il campionato regionale in programma ad Ancona. A Pordenone la società civitanovese ha presentato anche Alessandro Ciccomartino di 12 anni e Gaia Montemarani di 16 anni che hanno gareggiato nell’arco olimpico, Pasquale Valentini nel compound master: tutti hanno ottenuto buoni risultati. "Siamo molto felici e soddisfatti – dice Fernando Angeli, presidente della società Arcieri Civitanova, fondata nel 1983 – per quanto fatto dai nostri tesserati. La prova di Ilaria è stata superlativa". Due medaglie d’argento costituiscono il bottino degli arcieri del Medio Chienti all’appuntamento di Pordenone. Sono saliti sul secondo gradino del podio Giusto Magrelli nell’arco compound categoria master, poi è stata la volta dei componenti della squadra arco nudo categoria master maschile composta da Marco Feliziani, Gionata Re e Gianfranco Ponzielli. La squadra di Belforte del Chienti è stata presente con 17 atleti. Un grande risultato anche per il movimento del tiro con l’arco marchigiano, che il primo marzo sarà chiamato anche al rinnovo degli organi Federali regionali.