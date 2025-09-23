Tricolori master di atletica. Applausi alla Sef Macerata

La Sef Macerata è tornata con buoni risultati dai tricolori master di atletica di Catania dove c’erano le migliori 24 società. La squadra femminile, nonostante le assenze per infortunio, si è piazzata 20ª. Importante il piazzamento del team maschile che ha migliorato l’ultimo posto utile ottenuto per accedere alla finale, issandosi al sedicesimo posto. Ad impreziosire la trasferta è stato l’ottavo posto nella combinata maschi/femmine. Da segnalare i risultati di Livio Bugiardini primo nei 200 e terzo nei 100, Andrea Paoli terzo nel martello e settimo nel disco, Carlo Carletti settimo nella 3km, Barbara Ottaviani quinta nel lungo e settima nell’alto, 10ª la 4x100 con Barbara Ottaviani, Graziella Mercuri, Raffaela Rambozzi e Chiara Sperandio.

La squadra femminile: Barbara Ottaviani alto, lungo, 4x100; Graziella Mercuri 200, 4x100, 4x400; Raffaela Rambozzi alto, giavellotto, 4x100; Chiara Sperandio 100, 4x100; Carla Scattolini marcia 3 km, 3000; Magdalena Pandele 400, peso, 4x400; Valentina Carletti 1500, 3000, 4x400; Tiziana Tiberi 800, 1500, 4x400; Paola Zerbini martello, disco; Patrizia Nardi triplo. La squadra maschile: Livio Bugiardini 100, 200, 4x100; Andrea Paoli martello, disco; Carlo Carletti marcia 3km; Nunzio Spina lungo, 4x100; Alessandro Tifi 400, 4x100; Luca Salvatori 200 ostacoli, 4x100; Alessandro Porro giavellotto, peso; Aldo Compagnucci Baggio alto, Diego Cotichelli 1500, 800; Gianfelice Morelli 100, 200.