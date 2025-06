Trionfo degli arrampicatori ravennati e faentini ai campionati nazionali di Arco

Tris di titoli italiani per gli arrampicatori ravennati e faentini alle finali dei campionati nazionali disputatisi ad Arco. A salire sul gradino più alto del podio nella specialità Speed sono stati Sara Strocchi e Ludovico Ravaglia dell’Istrice Ravenna e Marco Rontini, faentino del Centro Sportivo Esercito. Ravaglia, nella categoria Under 17 maschile, ha ottenuto il primato personale di 6’’35, mentre Strocchi nell’Under 19 femminile ha fatto registrare un eccellente 7’’14. Entrambi nella prossima settimana gareggeranno con la nazionale nella prima gara stagionale dell’europeo giovani. Nelle altre specialità, Ernesto Placci della Carchidio Strocchi Faenza ha vinto la medaglia d’argento nell’Under 21 maschile Lead, stesso risultato della ravennate Nicole Francesconi nell’Under 19 femminile Boulder. La Istrice ha inoltre conquistato il quarto posto nella classifica per società. Piazzamenti nelle varie specialità anche per Caterina Pazzaglia e Giulia Asirelli, quest’ultima sesta in Speed nell’anno di addio alle giovanili. Per la Carchidio Strocchi hanno gareggiato Giorgio Chiari, Ginevra Castellari e Allegra Luccaroni.