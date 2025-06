Trionfo del Gs Orecchiella ai campionati toscani su strada Uisp

Pioggia di titoli per il Gs Orecchiella Garfagnana ai recenti campionati toscani su strada "Uisp" che si sono svolti a Montignoso, sulla distanza di 10 km. In terra massese si è, infatti, disputata la "Stramontignoso", competizione molto bene organizzata dalla Polisportiva Azzano, con il Patrocinio del Comune, per un evento che sostiene la ricerca e la cura all’ Ospedale del Cuore di Massa della Fondazione "Gabriele Monasterio", con la presenza del dottor Alessandro Campani.

Grandi risultati per gli atleti biancocelesti, su un tracciato duro e selettivo, ricco di saliscendi, dove si è imposto Matteo Rossi del Gs Orecchiella, che ha corso in 32’21”, sotto la guida tecnica di Massimo Santucci. Titolo toscano assoluto al maschile, ma anche al femminile, dove ha tagliato per prima il traguardo un’altra portacolori della società garfagnina, Sonia Tissi, con il tempo di 38’52”. Maglia di campionessa toscana per lei, mentre, di nuovo al maschile, ottimo terzo posto assoluto per Mattia Della Maggiora.

Il Gs Orecchiella, squadra con il maggior numero di partecipanti alla manifestazione, raccoglie, inoltre, quattro titoli individuali nelle rispettive categorie con: Manuel Mancini, Roberta Pieroni, Alek Polimeri e Antony Ferrari. Perfetta, come detto, l’organizzazione, con numerosi volontari sul percorso, premi per tutte le categorie, pasta party, maxischermo e musica per il dopo gara, oltre a servizio fotografico a cura della ETS "Regalami un sorriso".

Presente alle premiazioni Alessio Spelletti, responsabile territoriale "Uisp". Un’esperienza sicuramente da ripetere.

Flavio Berlingacci