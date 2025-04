Trionfo della Life 365.eu Under 18 al Torneo Challenge Città di Torri

Su le mani per la Libertas. Prestigiosa affermazione in terra vicentina per la formazione Under 18 della Life 365.eu, che si è aggiudicata il Torneo ‘Challenge Città di Torri’, tra gli eventi giovanili più importanti della pallavolo italiana. Le ragazze di coach Biagio Marone hanno dominato il girone eliminatorio, sfoderando un gioco solido e organizzato, e confermato la loro crescita nelle fasi successive accedendo con pieno merito alla finalissima, dove hanno piegato di corto muso il quotatissimo Volley Chieri (2-0) al termine di una battaglia sul filo del rasoio. Il trionfo della Life365.eu Under 18, accompagnato dai riconoscimenti individuali per Giulia Achim (miglior libero), Sabina Ronchi (miglior attaccante), e Matilde Chinni (Mvp del torneo), affonda le radici in un progetto che il club di viale della Libertà ha sviluppato passo dopo passo.

Inoltre, nella final four del campionato regionale Under 18, alla Sport Arena di Reggio Emilia, le forlivesi hanno ribaltato (3-2) la forte Bobbium Vap Piacenza di coach Andy Delgado, grande ex di turno, e staccato il pass per le finali nazionali a Vibo Valentia dal 13 al 18 maggio.

La rosa agli ordini di coach Marone (2° allenatore Mattia Focchi, dirigente accompagnatore Claudio Baraghini, scoutman Fabrizio Lini), è composta da Lara Repossi, Lucia Strocchi, Giulia Achim, Maddalena Torelli, Chiara Esposto (capitano), Nicole Simpson, Valentina Bortolato, Matilde Chinni, Emma Bertaccini, Beatrice Ratti, Vannesia Aizeghode Richard, Sofia Collina, Sabina Ronchi, Carlotta Montini.

Marco Lombardi