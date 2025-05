Trionfo delle ginnaste maceratesi della Pink Ribbon al campionato nazionale Libertas

È un momento d’oro per le ginnaste maceratesi di ritmica della Pink Ribbon. A Spoleto le giovani si sono fatte valere nel campionato nazionale Libertas centrando il primo posto per la gioia dei tecnici Nadia Alexeeva e Luiza Udakhina. Ecco i risultati. Allieve: Alice Barchiesi (1ª alla palla e 2ª al cerchio). Junior 1: primo posto per Emma Pierucci (palla e cerchio). Junior 2: Ludovica Zega (fune); Flavia Quaranta (cerchio); Rachele Zucchiatti (palla e clavette); Zega e Quaranta (coppia). Senior: prime Giorgia Dignani (nastro); Aurora Ortenzi (clavette); Dignani e Ortenzi (coppia).

In precedenza la società ha centrato il terzo posto al campionato nazionale di serie B Libertas a Lucera. Questi i risultati: Benedetta Giannini (1ª Giovanissime al cerchio e palla); Giulia Suru Martinez (1ª Giovanissime cerchio e misto corpo libero fune); Angelica Sorbo (2ª nella specialità palla); Ilaria Prosperi (2ª nella specialità misto corpo libero fune); Eleonora Mogetta e Gioia Ulissi (2ª nel cerchio); Eleonora ed Ilaria, Gioia ed Angelica (prime nella prova di successione).

Categoria Allieve. Alessia Guardati (1ª nel corpo libero e fune); Irene Fattori (1ª nella specialità misto corpo libero palla); Anya Cartechini (2ª nella fune); Anya ed Irene (2° posto nella specialità successione corpo libero clavette).

Categoria Junior2. Sofia Riccucci (2ª posto nella specialità misto fune cerchio); per Sofia, Vittoria e Denise due secondi posti nella prova a squadre e coppia.

Categoria Senior. Elena Vignaroli (1ª nelle clavette); Elisa Ceresani (1ª nella palla) e secondo posto nella specialità di coppia.

È invece merito degli ottimi piazzamenti di queste ragazze che nel campionato di serie C la Pink Ribbon si laurea campionessa nazionale.

Categoria Allieve. Melissa Brizi (2ª nella palla); Viola Chiarastella (3ª nel cerchio). Categoria Allieve. Agnese Grosso (1ª nella specialità misto corpo libero fune); Melissa Brizi (2ª nella palla); Viola Chiarastella (3ª nel cerchio) e 2° posto nella specialità squadra corpo libero

Categoria giovanissime 2. Carlotta Giuliani (1ª nel misto corpo libero fune); Zoey Bertarelli (16ª nel cerchio).

Categoria giovanissime 1: Valeria Cardinali (1ª nella palla); Maddalena Valla (2ª nella specialità misto corpo libero fune); Matilde Pennesi (3ª nel cerchio):

Categoria giovanissime unificata. Valeria Cardinali e Giorgia Polino (2° posto per la coppia cerchi) e 2° posto per la squadra corpo libero

Categoria Junior unificata. Si è classificata prima la squadra nella specialità palla e quarta la coppia nella specialità cerchi.

Categoria Junior 1: Elena Tombesi 1°posto nella specialità corpo libero; Sofia Meloni 2ª nella clavette e 12ª nella specialità palla.

Categoria Junior2: Libera Mari 1ª nel corpo libero e 8ª nella palla; Costanza Giuliani 6ª nel corpo libero; Asia Maccioni e Alice Pizzirusso, quarte a pari merito nella palla; Ilaria Cirilli 4ª posto nelle clavette; Anastasia Ionita, 9ª nelle clavette

Categoria Senior. Elisa Natali, 1ª nel cerchio e nella palla; Anna Branciari 1ª nel misto corpo libero nastro; Maria Vittoria Piccardoni e Serena Maria Rogani 2ª nella specialità coppia palle.

Categoria baby. Un plauso a Chloe Cocco, Linda Ulissi, Linda Iraci, Beatrice Paparoni, Vittoria Seri, Micol Cocco.