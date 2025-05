Trionfo italiano al Futures di beach volley al Fantini Club di Cervia

Spettacolo e tanta passione al Fantini Club di Cervia per il weekend dedicato alla prima tappa italiana del Futures di beach volley. Sugli scudi la coppia italiana, formata in inverno, composta dal trentino Tiziano Andreatta e dal ligure Davide Benzi trionfa nel tabellone maschile, dopo aver ottenuto un brillante secondo posto al Futures di Valencia, in Spagna. Sale quindi sul podio per la seconda volta in altrettante uscite ufficiali, la nuova coppa azzurra che effettua un cammino verso la finale praticamente. Andreatta e Benzi vincono entrambe le partite nella pool di qualificazione, sconfiggendo nell’ordine i lettoni Berzins-Puskundzis 2-0 (21-15, 22-20) e i lituani Rumsevicius-Pallibinskas seppur soffrendo maggiormente 2-1 (21-11, 16-21, 16-14). Nei quarti di finale asfaltati i cechi Dumek-Westphal 2-0 (21-17, 21-17) poi gli azzurri battono nell’ordine due coppie tedesche. In semifinale quella formata da Lorenz-Rietscher 2-0 (21-15, 21-11), poi in finale Sowa-Reinhardt 2-1 (21-16, 15-21, 17-15) nella sfida più equilibrata di tutto il torneo. Da segnalare anche un ottimo quinto posto per Tobia Marchetto e Davide Dal Molin arresi solamente al tie-break 2-1 (18-21, 24-22, 15-9), nei quarti di finale, ai danesi Mollgaard-Houmann.

Si ferma agli ottavi il cammino della coppia emiliano romagnola composta da Davis Krumins e Marco Caminati, bravi comunque a battere 2-1 una coppia di livello come i polacchi Beta-Lejawa, prima di arrendersi ai solidi cechi Dumek-Westphal nella gara che vale l’accesso ai quarti. Nel tabellone femminile, invece, nessuna coppia italiana riesce a salire sul podio. Le tedesche Schieder-Borger vincono il torneo battendo in finale 2-1 ()24-22, 15-21, 15-11) la compagine della Repubblica Ceca delle gemelle Katerina e Anna Pavelkova-Pavelkova, mentre il terzo posto è conquistato dalle slovene Javornik-Lovsin. Le coppie italiane formate da Bertozzi-Tega, Ditta-Fezzi e Sestini-Mancinelli chiudono la manifestazione al nono posto.

u.b.