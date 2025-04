Tripudio di sport e sorrisi. Entusiasmo al massimo per i campioni: la piazza diventa campo di gioco

Un tripudio di sport, musica e sorrisi. Con queste parole si può riassumere l’evento di ieri mattina in Piazza della Vittoria, dove centinaia di bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta la provincia hanno avuto l’opportunità di praticare sport a cielo aperto insieme a quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco ‘Ciccio’ Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni.

L’evento ha segnato la prima tappa della 24ª edizione di ‘Banca Generali. Un Campione per Amico’, manifestazione che ha scelto Reggio per il suo debutto annuale. L’iniziativa ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo non solo giovani atleti ma anche insegnanti, genitori e curiosi accorsi per assistere a una mattinata di puro entusiasmo sportivo. Dalle 9,30 Piazza della Vittoria si è trasformata per l’occasione in una grande palestra a cielo aperto. L’area tra il Teatro Ariosto e il Valli è stata ’occupata’ da quattro mini campi sportivi, ciascuno dedicato a una disciplina rappresentata dai campioni presenti.

Ogni bambino ha ricevuto in dono una maglietta di Banca Generali e, dopo le presentazioni ufficiali dei quattro atleti, accompagnate da coriandoli e dalle note di ‘We Are the Champions’, i giochi hanno avuto ufficialmente inizio. I partecipanti si sono cimentati nel tennis con Adriano Panatta, rugby con Martín Castrogiovanni, calcio con ‘Ciccio’ Graziani e pallavolo con Andrea Lucchetta. I bambini hanno appreso i fondamentali di ogni disciplina con dimostrazioni pratiche, partendo dagli scambi con la racchetta con Panatta, passando per le tecniche di passaggio e placcaggio con Castrogiovanni e i ragazzi del Valorugby, fino ai calci di rigore con ‘Ciccio’ Graziani e ai palleggi sotto rete con Lucchetta.

Ma l’evento non è stato solo un’occasione per giocare: gli atleti hanno infatti dedicato del tempo a parlare con i ragazzi, raccontando le proprie esperienze e trasmettendo i valori dello sport, come il rispetto, la lealtà e l’importanza dell’attività fisica per uno stile di vita sano. I bambini che attendevano il loro turno non si sono certo annoiati, grazie alla musica, ai canti e ai balli che hanno animato la piazza per tutta la mattinata.

Dopo il divertimento è arrivato il momento della merenda, che i giovani partecipanti hanno gustato all’ombra degli alberi del parco del Popolo, prima di riordinare gli zainetti e rientrare a scuola con il ricordo di una giornata speciale. All’evento hanno presenziato l’assessora allo sport Stefania Bondavalli e la collega alle politiche educative Marwa Mahmoud.

Elia Biavardi