Tris Formidabile al Meli. Be My Glory batte tutti. Secondo Lethal Spirit

Grande spettacolo nelle ultime corse della stagione primaverile di galoppo all’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze. Sui 1.200 della Tris formidabile è stato il purosangue Be My Glory, con in sella Dario Vargiu, che è riuscito nel finale a piegare la strenue resistenza di Lethal Spirit. Nel penultimo convegno, come sesta corsa ed evento clou, si svolgeva il Premio Nicola Demidoff (montepremi euro 14.300), corsa Tris, un handicap per tre anni sui 1.200 metri. Erano dodici i cavalli in partenza, dando così eccellente valore all’avvenimento. Alla sgabbiata il grigio Lethal Spirit, con la guida di Maikol Arras, si portava all’avanguardia e procedeva in testa fino in retta d’arrivo. Poi, dopo un serrato duello, doveva cedere all’allungo del favorito tecnico Be My Glory, che vinceva in 1.11.1. Be My Glory firmava il terzo successo in otto corse disputate per i colori di Leopoldina Gualandi e Luciano Vitabile. Euro 6,62 la sua quota vincente registrata al totalizzatore (nella foto la premiazione di Be My Glory vincitore del Premio Nicola Demidoff).

F.Que.