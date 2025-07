Trittico Santerenzino al via

Sono 125 gli iscritti alla gara dei 3mila, al via dalle 15, e 72 quelli che prenderanno parte al miglio, in programma dalle 10: il Trittico Natatorio Santerenzino scalda i motori e si prepara a trasformare nella mattinata e nel pomeriggio di domani il borgo di San Terenzo in una festa di sport, con partecipanti in arrivo da tutta Italia. Organizzato dall’Asd Venere Azzurra e dal comitato che prende il nome dalla manifestazione, è arrivato alla 31ma edizione e continua a crescere, inserito in un calendario dedicato al nuoto in acque libere che copre quasi un anno intero, fra eventi competitivi e non. Questa è la tappa più attesa, dopo il Miglio Blu del Golfo dei Poeti che si è svolto il 14 giugno, e si continuerà il 6 settembre con la Coppa Mori e il 6 gennaio 2026 con il 10° Cimento Catodico, entrambe libere aperte a tutti. Il Trittico è segnato da una novità densa di significati: è stato, infatti, intitolato a Luigi Questa, il suo storico fondatore, a seguito di un accordo fra gli organizzatori e la famiglia di colui che diede il via a quest’avventura capace di fondere sport, ma anche spettacolo, condivisione e valorizzazione delle bellezze del Golfo dei Poeti. Con il patrocinio del Comune di Lerici, la doppia gara è come ogni anno frutto di uno sforzo collettivo che coinvolge tanto il gruppo di amici che forma il comitato, quanto le attività di questa zona, che in massa hanno sostenuto il Trittico:. Al loro apporto si unisce anche quello delle famiglie che ricordano i loro cari con premi ad hoc: i memorial Luigi Questa, David Passalacqua e Migliorini, destinati ai primi tre uomini classificati.

Per le donne, coppa Avis Lerici, Coppa famiglia Mariani e trofeo La Tribù Diving. Saranno premiati anche l’ultimo arrivato (trofeo Gino e Marisa Oriani), la squadra più numerosa (trofeo Cargià) e la squadra in arrivo da più lontano (coppa La Rana Golosa). Previsto un riconoscimento anche per il nuotatore più anziano. "Ringraziamo chi, per ognuna di queste manifestazioni dove è sempre presente una logistica ad hoc per i nuotatori ed un ristoro a fine gara, si impegna in prima persona e con mezzi per la loro riuscita. Queste competizioni hanno sempre prodotto grande soddisfazione fra partecipanti e sponsor, oltreché un ritorno diretto per il territorio e per le attività ad esso collegate" spiega Giuseppe Brusacà del Comitato del Trittico. Essenziale anche l’apporto delle forze dell’ordine: Polizia-Cnes, Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

Chiara Tenca