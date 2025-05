Trofeo Bonfiglio: 46 match nella seconda giornata, azzurri pronti al tabellone principale

Dopo i 44 incontri della giornata d‘apertura, sono saliti addirittura a 46 i match della seconda tornata di qualificazioni del Trofeo Bonfiglio - Internazionali d‘Italia juniores. Un tour del force a cui è abituato il Tennis Club Milano Bonacossa di via Arimondi che, alla 65sima edizione del torneo giovanile più importante ospitato in Italia, continua a mostrare un‘efficienza straordinaria. In programma le sfide di secondo e terzo turno dei due singolari, che hanno promosso otto uomini e altrettante donne al tabellone principale, al via oggi dalle 9. Si è fermata al secondo turno l‘avventura di Mattia Pescosolido, figlio dell‘ex davisman Stefano. Reduce dalla vittoria sull‘altro figlio d‘arte Leonardo Ljubicic, l‘allievo del Tennis Club Milano 3 Basiglio ha ceduto a Lorenzo Berto per 6/4, 7/6(3), che poi ha superato anche il terzo e ultimo scoglio a spese di Ricci per 6/3, 6/2, unico azzurro a sopravvivere dopo tre partite. Il 17enne di Treviso che fa base a Bardolino ricorderà a lungo questo fine settimana, mentre ha solo sfiorato il sogno Adriano Botta al piemontese di Chivasso: sabato si era trovato dopo un solo match proiettato al turno decisivo (grazie a un bye), nel quale ha spaventato non poco lo statunitense Jacob Olar, costretto a lottare fino al 10-8 del match tie-break decisivo.

Nessuna delle nostre rappresentanti è riuscita invece a centrare l‘obiettivo per le sconfitte di Proietti, Bedini e Castracani al terzo turno nonostante abbiamo lottato fino all‘ultima palla. Diventano così 13 uomini e 8 donne la pattuglia azzurra che cercherà strada nel tabellone principale al via oggi dalle 9. Tra i maschi puntiamo sul romano Jacopo Vasamì (opposto al portoricano Alvarez) e sul pugliese Pierluigi Basile, che affronta il tedesco Niels McDonald. Entrambi sono nella stessa zona di tabellone del secondo favorito, l’americano Jagger Leach, figlio di Lindsay Davenport. Lo statunitense esordirà contro la wild card locale Edoardo Cecchetti, mentre il finlandese Oskari Paldanious è il favorito numero 1 e attende l’argentino Valentin Garay. Silvio De Sanctis