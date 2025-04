Trofeo Carlo Zanaboni: successi per Thiene e Pumas nell'hockey giovanile a Viareggio

Sono stati tre giorni di grande hockey giovanile, quelli organizzati dall’Spv Viareggio alla palestra Petri al Varignano, per il 6° Trofeo Carlo Zanaboni. Trofeo a cui hanno partecipato squadre provenienti da tutta Italia e anche dalla Spagna, suddivise nelle categorie Under 11, 13, 15 e 17.

Vicentini del Thiene protagonisti, con i successi nella Under 11 (5-4 in finale col Sarzana) e nella Under 15 (4-2 in finale contro la Pumas). Ad aggiudicarsi la Under 13 il Sarzana (1-0 contro gli spagnoli del Sant Ramon), ma un titolo parla anche versiliese con la Pumas che si è imposta nell’Under 17 (3-2 sull’All Stars Viareggio Hockey).

Un vero trionfo organizzativo per la Spv Viareggio, da 35 anni guidata da Claudio Bicicchi, che tanto si aspetta dagli imminenti lavori al "Palestrone".

"E’ stato assegnato – dice – l’appalto per i lavori di ristrutturazione, che riguarderanno pista, locale caldaia, tetto, balaustre e spogliatoi. Ci auguriamo che inizino prima dell’estate per concludersi prima dell’inizio della stagione hockeistica".