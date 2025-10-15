Trofeo Città del Tessuto. Brillano a Prato tutti gli atleti del Cus Judo Siena

Il Cus Siena Judo ha preso parte al 3° Trofeo Città del Tessuto, a Prato, ottenendo ottimi risultati. La gara interregionale riservata ai nati nel 2013, ha visto protagoniste le nuove leve della società: Lara Bossini, Niccolò Losi, Alessandro Rustici, Matteo Gabbriellini e Riccardo Sestini si sono distinti per impegno, tecnica e determinazione, conquistando due primi posti e tre ottimi piazzamenti. La qualità delle loro prestazioni ha permesso al Cus Siena di salire sul secondo gradino del podio nella classifica per società. E’ stata poi la volta della competizione Under 18, la suadra senese, composta da ben dieci judoka. Tra le ragazze, le gemelle Emma e Gaia Nastasi, Adelaide Sassetti e Alessandra Vassalli hanno conquistato posizioni di vertice, aggiudicandosi le prime due posizioni del podio nelle rispettive categorie. Ottimi risultati anche tra i ragazzi: Leonardo Benza, Elia Domenichini e Daniele Gabbriellini hanno ottenuto la medaglia di bronzo, Oscar Capezzuoli e Alvise Gallo si sono fermati a un passo dal podio dopo prove di grande carattere. Prestazione di rilievo per Christian Strogoteanu, che, nella categoria delle cinture più basse, ha conquistato l’oro. Il Cus Siena Judo ha quindi chiuso la manifestazione con il secondo posto nella classifica per società su 47 partecipanti, confermando il livello tecnico e la solidità del gruppo. Una giornata intensa, ricca di emozioni e spirito di squadra, che ha lasciato soddisfatti i tecnici Simone Cresti e Simone Muzzi, orgogliosi dei loro atleti e del percorso di crescita che stanno portando avanti.