Trofeo Città di Ferrara: due giorni di equitazione all'ippodromo

Una due giorni a cavallo con il ‘Trofeo Città di Ferrara’. Si tratta della manifestazione equestre in programma all’ippodromo cittadino sabato 10 e domenica 11 maggio. Il ‘trofeo Città di Ferrara’ è stato ideato da Asd Ippodromo per dar risalto allo sport dell’equitazione e più in generale a tutto il mondo che ruota attorno al cavallo. I dettagli della due giorni sono stati presentati nella residenza municipale alla presenza di Francesco Carità, assessore allo sport, Monia Montanari, presidente Asd Ippodromo di Ferrara, Greta Finotti, collaboratrice organizzativa dell’Asd, e Giorgia Boschetti, istruttrice Asd Ippodromo.

"Ringrazio questa associazione, che sta cercando – spiega l’assessore Carità – di coinvolgere tutta la città e non solo gli appassionati per far conoscere e innamorarsi delle discipline equestri, dei cavalli e di tutte le attività a loro collegate. Auspico che anche con questa iniziativa si possano gettare le basi per diffondere maggiormente la passione equestre tra giovani e adulti del nostro territorio". Ferrara ha una lunga storia equestre importante e poco per volta l’Asd Ippodromo ha intenzione di farlo riemergere. Sabato saranno presenti i centri ippici del territorio, che si faranno conoscere, esponendo le loro specialità e le varie discipline inerenti l’equitazione. Non mancherà la musica con un gruppo di ragazzi ferraresi i ‘Blusy Tunes’.

La domenica è incentrata tutta sulle gare delle varie discipline, queste sono gimkana, salto ostacoli e dressage, con la presenza sempre degli stand e truck food. "Crediamo che l’unione faccia la forza – ha ribadito Monia Montanari – e quindi il progetto prova a prendere vita con dimostrazioni, giri pony per bambini, laboratori, il tutto contornato da stand gastronomici, di artigianato, manufatti, prodotti del nostro territorio. Si auspica un futuro fantastico per questa manifestazione".

