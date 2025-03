Trofeo Città di Montale, arriva la nona edizione

Montale, 12 marzo 2025 – Domenica 16 marzo Montale (Pistoia) ospiterà la nona edizione del Trofeo Città di Montale, gara podistica che propone un percorso competitivo di 14 km e una prova ludico-motoria non competitiva di 7 km. L’evento è organizzato dal Comune di Montale con la collaborazione del GS Aurora Montale e del Gruppo Podistico Trekking e Camminate Croce Oro Montale. Le iscrizioni delle società possono essere effettuate via email all’indirizzo [email protected], mentre per i singoli sarà possibile registrarsi anche la mattina stessa della gara. Il ritrovo è fissato in Piazza Matteotti alle ore 7:30, con partenza alle ore 9:00. In palio il Trofeo Città di Montale, assegnato alla società con il maggior numero di iscritti, mentre alla seconda classificata andrà il Trofeo Pier Paolo Becheri. Il servizio fotografico dell’evento sarà curato da ETS Regalami un sorriso.