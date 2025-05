Trofeo del Tricolore: Reggiana Nuoto brilla con 30 medaglie e prestazioni eccellenti

Numeri di rilievo e tante prestazioni degne di nota per la 16ª edizione del “Trofeo del Tricolore” che ha registrato 2756 presenze gare disputate, 794 atleti in gara, 32 società partecipanti, e poi 92 podi e 48 finali. L’evento, organizzato da Reggiana Nuoto, a carattere interregionale e riservato alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior, si è svolto alla Melato, in vasca da 50 m, e ha visto la partecipazione di squadre da tutt’Italia. Il team reggiano ha raggiunto ottimi piazzamenti, conquistando 30 medaglie in diverse categorie.

Da segnalare in particolare le prestazioni di: Luigi Piscopo, argento nei 100 e nei 200 stile libero (Assoluti); Simone Ficarelli, bronzo nei 50, argento nei 100 e oro nei 200 rana (Assoluti); Gaetano Verace (foto), oro nei 200 farfalla (Assoluti); Riccardo Stocchetti, oro nei 50 e nei 100 e bronzo nei 200 stile libero, oro anche nei 50 dorso e nei 50 e 100 farfalla (Juniores); Fabio De Vitis, bronzo nei 400 sl (Juniores); Alessandro Neri, argento nei 50 e nei 100 rana, bronzo nei 200 misti (Juniores); Mattia Campanale, argento nei 200 rana (Juniores); Tiziano Cecchi, bronzo nei 200 rana e argento nei 200 misti (Juniores).

Tra i ragazzi si sono distinti in modo particolare: Gianpaolo Benelli, bronzo nei 50 e oro nei 100 stile libero (Ragazzi); Matteo Galeotti, bronzo nei 100 e oro nei 200 sl (Ragazzi); Federico Zini, argento nei 50 e nei 100 rana (Ragazzi) Beatrice Tarasconi, bronzo nei 400 sl (Ragazzi); Nicolò Baldi, argento nei 50 e nei 100 farfalla (Ragazzi); Marta Sirianni, bronzo nei 100 farfalla (Ragazzi); Riccardo Anzillotti, bronzo nei 200 misti (Ragazzi).