Trofeo delle Province, in trecento al campo ’Lenzi’

Sul gradino più alto del Trofeo delle Province dell’Emilia Romagna di Atletica Leggera U14/U16 di domenica scorsa al Campo Scuola sale nuovamente la rappresentativa di Bologna, con largo vantaggio sulla formazione di Reggio Emilia con al terzo posto la provincia di Ravenna, ma è stata una vittoria per tutti gli oltre 300 atleti ed atlete con al seguito le famiglie oltre lo staff tecnico che hanno colmato tutti gli spazi dell’impianto di via Porta Catena, una vera festa di sport.

Questo ha sottolineato l’assessore allo Sport Francesco Carità, intervenuto a portare il saluto dell’amministrazione comunale, un’alleanza tra le famiglie, gli atleti e le società sportive, che permette allo sport dilettantistico di crescere in un ambiente sano e magari un giorno trasformare un sogno in realtà, magari colorato d’azzurro.

E di speranze sulla pista e pedane del “Giampaolo Lenzi” ne abbiamo viste tante, a cominciare dai cinque campioni italiani dei recenti tricolori U16 di Viareggio, dal sorriso di Alessandra Bighi che per i colori della rappresentativa ferrarese valica l’asticella del salto in alto a 1,66 metri, la stessa misura che sette giorni prima in Versilia l’ha vista laurearsi campionessa d’Italia U16. Ma nelle quasi tre ore di gara, per una trentina di competizioni tra corse, lanci e salti si è vista la passione e l’impegno di ogni atleta, indipendentemente dalla performance o dalla classifica finale, aspetto che non è sfuggito al team organizzativo di Atletica Estense, che grazie ad un motivato gruppo di sostenitori con a capo l’Avis comunale e provinciale e Coop Alleanza 3.0, aveva pianificato la premiazione di tutti gli atleti, ben oltre il numero previsto dai regolamenti.

Per la rappresentativa ferrarese è stata una giornata dura, relegata come fanalino di coda dalla classifica finale (è vero anche che le classifiche nazionali giovanili vedono l’Emilia Romagna come quarta forza nazionale), da ricordare sono Sakib Al Hasan e Giulia Bosi, entrambi sul podio nel lancio del giavellotto e sempre fra gli U16 il getto del peso di Alice Maria Toselli (4° class.) come Agata Mazzini nel salto il lungo.

Tra gli U14 si segnala Giorgia Zanzi, quarta nei 60 m. ostacoli con il nuovo record personale.

re. fe.