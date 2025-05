Trofeo Durantina Trasporti: successi per Ferragina e Principi nelle gare giovanili

Una giornata di bocce ai massimi livelli nazionali giovanili alla Bocciofila Durantina di Urbania, presieduta da Gelsomino Torcolacci. Era infatti in programma la 5ª edizione del Trofeo Durantina Trasporti, gara nazionale under 18 e under 15, nonché gara regionale under 12 a squadre. Agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili si sono sfidati 19 atleti under 18 e 34 under 15. Nell’under 18 successo di Alessandro Ferragina (S. Cristoforo Fano) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-9 su Gianluca Ripanti (Metaurense). Terzo Riccardo Giacomoni (S. Cristoforo Fano), battuto in semifinale 12-3 nel derby societario contro Ferragina. Quarto Francesco Cannella (Villa Potenza), sconfitto in semifinale 12-1 da Ripanti.

La categoria under 15 ha visto la vittoria di Nicola Principi (Tolentino) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-6 su Alex Raggi (Durantina). Terzo posto per Ilaria Capponi (Morrovalle), battuta in semifinale 12-0 da Principi. Quarto Nicolò Caimmi (Castelfidardo), sconfitto in semifinale 12-10 da Raggi. Nella gara a squadre under 12, diretta da Giulio Zampetti, successo per i padroni di casa della Durantina davanti a Oikos Fossombrone e alla formazione sammarinese del Montecerreto. Tra i maschi successo per Edoardo Rossi (Durantina) davanti a Davide Sorcinelli (Metaurense), Giacomo Canti (Montecerreto) e Aldo Cameruccio (Jesina). Tra le femmine vittoria per Giada Ciaffoni (Oikos Fossombrone) davanti a Virginia Dini (Durantina), Melissa Chiarucci(Oikos Fossombrone) e Anna Raggi (Durantina).

l. d.