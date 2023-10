Trofeo ’Farina del mio sacco’. Tutti di corsa al parco

Il Parco urbano si è colorato con i giovani del trofeo ‘Farina del mio sacco’. Nel pomeriggio di ieri si è svolta la seconda tappa, sulle tre complessive, della seconda edizione di corsa giovanile, organizzata dalla Uisp. I primi a partire sono stati i giovani dei ‘primi passi-pulcini’ sulla distanza dei 300 metri. Al termine è stata la volta degli esordienti sui 600 metri, mentre la categoria ragazzi hanno percorso 1000 metri ed infine i cadetti sui 1500 metri. Il percorso si è svolto su uno e più giri nell’originale contesto del parco. A tutti i partecipanti all’arrivo è stata messa al collo una medaglia a ricordo dell’evento. Un evento che si avvalso della presenza di un folto numero di volontari, che si sono adoperati per l’allestimento della gara e ristori finali. "Una seconda tappa – spiegano gli organizzatori – che conferma quanto visto in Piazza Ariostea. Siamo davvero soddisfatti per la partecipazione, confermatasi nelle presenze con giovani di società ferraresi, ma non solo. Infatti si sono iscritti giovani da fuori regione e provincia. Questo trofeo è stato pensato e nasce nell’intento d’incentivare la crescita di giovani podisti nel nostro territorio ferrarese, in quanto rappresentano il futuro di questo sport". Il secondo trofeo giovanile ‘Farina del mio sacco’, dà appuntamento per l’ultima e decisiva tappa che si terrà il 25 novembre al campo sportivo di Pontelagoscuro.

Mario Tosatti