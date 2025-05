Trofeo Gilberto Moretti: Successo alla Bocciofila Concordia di Pesaro

Gara di bocce di ottimo livello quella vissuta alla Bocciofila Concordia di Pesaro (foto in alto), presieduta da Angelo Ricci. Era infatti in programma la 1ª edizione del Trofeo Gilberto Moretti, gara nazionale a coppie divisa nella competizione per atleti di categorie AB e in quella per atleti di categorie CD. Agli ordini del direttore di gara Massimo Serafini si sono iscritte 50 formazioni alla gara AB e 73 a quella CD. La gara per le categorie AB ha visto il successo di Giovanni Iacucci-Tommaso Martini (S. Cristoforo Fano) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-5 su Alessandro Biagioli-Federico Zarroli (Matelica). Terzo posto per Savino Palmini-Rolando Mengoni (Chiaravallese), battuti in semifinale 12-11 da Iacucci-Martini. Quarti Andrea Borgogelli-Patrich Vichi (Concordia Pesaro), battuti in semifinale 12-10 da Biagioli-Zarroli. La gara per le categorie CD è stata vinta da Daniele Riccardi-Chiara Gasperini (Lucrezia) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-7 su Giancarlo Montanari-Filippo Bastianelli (Casinina Val del Foglia). Terzo posto per Cesare Freschi-Felice Scattolini (Marotta), sconfitti in semifinale 12-6 da Riccardi-Gasperini. Quarto posto per Marco Gualazzi-Corrado Mezzolani (Duilio Fabi Pesaro), battuti in semifinale 12-8 da Montanari-Bastianelli.

La Bocciofila Durantina, presieduta da Gelsomino Torcolacci, ha ospitato invece la 38ª edizione del Trofeo Città di Urbania (foto in basso), riservato a coppie di categoria B e l‘undicesima edizione del Trofeo Vetreria Mazzanti per coppie di categorie CD. Le due gare, dirette da Eros Serafini, hanno visto l‘iscrizione di 14 coppie alla gara AB e di 53 formazione a quella CD.

Nella gara B successo per Enzo Bergamotti-Franco Rosati (La Novilarese) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-10 su Mauro Spadoni-Riccardo Giacomini (Colbordolo). Nella gara CD vittoria per Davide Bregamotti-Socrate Beltrami (Tavernelle) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-10 i padroni di casa Vilelmo Boinega-Vittorio Giacomini (Durantina). Terzo posto per Silvano Mazzoli-Valerio Grandicelli (Casinina Val del Foglia). Quarti Albino Ciaroni-Angelo Palazzi (Montegridolfo).

l. d.